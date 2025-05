Vorentscheidung in der Bezirksliga Schwarzwald?: Der SV Aasen kann davonziehen – der FC Furtwangen will das verhindern

1 Im Hinspiel brachten Tim Geiger (links, gegen Luis Stolz) und der FC Furtwangen beim 3:1-Sieg dem SV Aasen die bisher einzige Niederlage bei. Foto: Rohde

Ein richtungsweisender 24. Spieltag wirft spannende Fragen auf, wenn der Tabellenzweite FC Furtwangen den Spitzenreiter SV Aasen empfängt. Je nach Ausgang gibt es eine Vorentscheidung im Meisterrennen oder der FV Tennenbronn springt sogar wieder auf den Relegationsrang.









Bezirksliga: FC 07 Furtwangen (51 Punkte/2.) – SV Aasen (57/1./Samstag, 15.30 Uhr/Vorrunde: 3:1). Mehr Schlagerspiel geht nicht: Das beste Heimteam (zwölf Partien ohne Niederlage, 32 Zähler) empfängt die beste Auswärtself (zwölf Spiele unbesiegt, 26 Punkte). Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt der frisch gebackene Pokalsieger, hat er mindestens sieben, wenn nicht sogar neun Punkte Vorsprung und kann dann fünf Spieltage vor Ende den Sekt bereits in den Kühlschrank laden. Am 27. Oktober 2024 düpierten die Bregstädter allerdings mit ihrer bisher besten Saisonleistung den SVA im Hinspiel mit 3:1. Es blieb die einzige Aaasener Niederlage. Seither ist Coach Jackson Ahbonkhese in 17 Pflichtspielen (14 in der Liga) unbesiegt.