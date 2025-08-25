Vorderlader-EM Portugal: Achim Bailer holt nach fünf Jahren Pause dreimal Gold

Bei der Vorderlader-EM in Portugal gingen acht Medaillen an Schützen aus der Umgebung, allein dreimal Gold an Achim Bailer aus Eutingen.
„Wie der Vater, so der Sohn?“ Diese Frage stellt sich dieser Tage bei der Eutinger Familie Bailer in der Pfarrgasse. Denn nachdem Alfred Bailer nach den Weltmeisterschaften das Wettkampfschießen bei den Vorderladerschützen nach 22 aktiven und äußerst erfolgreichen internationalen Jahren beendet hatte, stieg dieses Jahr sein Sohn Achim (32) nach fünfjähriger Pause beim Schwarzpulverschießen wieder ein und trat gleich auf Anhieb in die Fußstapfen seines Vaters.