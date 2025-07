Ein gutes Miteinander und Freude am gemeinsamen Sport prägte die Generalversammlung des Turn- und Sportvereins (TuS) Efringen-Kirchen. Bei den Vorstandswahlen wurde Ralf Schörlin, der seit 2013 als Vorsitzender fungiert, wiedergewählt. Bei den weiteren Wahlen wurde der gesamte bisherige Vorstand, bis auf eine Änderung, einstimmig bestätigt.

Bericht des Vorsitzenden: Schörlin, der seit 1999 im Vorstand mitarbeitet und zudem für die Führung der Kasse zuständig ist, stellte die aktuelle Situation des TuS dar. Sein Dank galt dem Vorstandsteam sowie den vielen Spendern, die „eine gigantische Unterstützung geleistet haben“. Auch die konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde, lobte der Vorsitzende. Lob gab es ebenfalls für den Förderverein, der durch seinen Einsatz Möglichkeiten im Bereich der Jugendarbeit sowie des Spielverlaufes eröffnete. Durch den großen ehrenamtlichen Einsatz, sowohl bei der Arbeit, als auch durch Zuwendungen einiger Mitglieder, sei es möglich geworden, die Vereinshütte auf dem Sportgelände zu bauen. Die Kasse befinde sich im grünen Bereich, was die Kassenprüfer bestätigten.

Bericht des Vorstand Sport: In Vertretung von Stefan Hilpüsch stellte Schörlin den Jahresverlauf dieser Abteilung vor. Fünf Aktivmannschaften, die ein „Aushängeschild für den Ort sind“ gehören dem TuS an. Zufrieden zeigte sich Schörlin mit der Leistung der ersten Mannschaft. Auch die zweite habe „stabile Leistungen“ gezeigt, wie die dritte. Mit dem gemeinsamen Training der Jugendspieler soll der Nachwuchs gefördert werden. Auf Erfolge können auch die Frauen, die mit den Akteurinnen aus Istein und Binzen eine SG bilden, blicken. „Hier wurde ebenfalls erfolgreich abgeschnitten“, sagte Schörlin. In der neuen Saison werde die SG nur aus den Binzen Frauen und denen des TUS bestehen.

Bericht des Jugendleiters: Thomas Steinmetz sprach von einer „blühenden Zukunft“, was die Jugendarbeit angehe. 500 Kinder und Jugendliche gehören dem Verein an. Dabei, so stellte Steinmetz fest, gäbe es seit Jahren eine Warteliste. 230 Kinder spielen Fußball, 110 sind in der Leichtathletik und der Rest ist begeistert beim Turnen und Tanzen dabei. Alleine im vergangenen Jahr konnte ein Zulauf von 200 Kinder und Jugendlichen verzeichnet werden. 70 Jugendtrainer arbeiten im Jugendbereich.

Bericht des Abteilungsleiters Turnen/Tanzen/Leichtathletik: Anh Tuan Dang stellte fest, dass sich die Leichtathletik Abteilung in der Wettkampfsaison befinde. Die 110 Kinder und Jugendliche seien im Alter zwischen acht bis 20 Jahren in der Abteilung. 13 Trainer betreuen sechs Gruppen. Auch hier stehen 52 Bewerber in diese Abteilung auf einer Warteliste.

Wahlen: Bürgermeisterin Carolin Holzmüller, welche die Wahlen leitete, lobte die „angenehme Zusammenarbeit“ mit dem TuS Efringen-Kirchen. Der Dank der Gemeinde gelte „den vielen Ehrenamtlichen in der TuS-Familie“. Viel Spaß und Erfolg wünschte Holzmüller, die den Gewählten und den Geehrten in diesem Zusammenhang gratulierte.

Ralf Schörlin wurde einstimmig Vorstandsvorsitzenden und zum Vorstand Finanzen gewählt. Ebenso einstimmig wurden Stephan Schörlin (Vorstand Technik), Stefan Hilpüsch (Vorstand Sport), Thomas Steinmetz (Vorstand Jugend), Markus Schiff (Vorstand Administration), Martin Silbereisen (Vorstand Eventmanagement), Marisa Rombach ( Spielausschussvorsitzende Damen), Katharina Linke (Beirat Vorstand Finanzen und Jugendkasse) sowie Christian Vogel (Marketing) gewählt. Zur Abteilungsleiterin für Aktiv und Jugend Turnen/Tanzen sowie Freizeitsport wurde Miriam Linke gewählt.