Bislang war noch nichts vom Rottweiler Weihnachtsmarkt zu vernehmen. Er wird doch nicht etwa abgesagt, wie in Freudenstadt? Auf Nachfrage gibt die Stadtverwaltung Entwarnung.















Rottweil - Wir haken nach: Laufen die Planungen denn überhaupt? Oder ist durch die allgemeine Lage, die Energiekrise und Corona alles ungewiss?

Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt, lässt keinen Zweifel: "Die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt laufen beim Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sowie beim Stadtmarketing der Stadt Rottweil auf Hochtouren."

Der GHV und die Stadt freuen sich, dass nach zweijähriger Corona-Pause nun endlich wieder ein Markt stattfinden kann, heißt es. Der Weihnachtsmarkt findet traditionell Anfang Dezember zehn Tage lang statt.

Im vergangenen Jahr war ebenfalls bereits alles vorbereitet und musste dann aufgrund der Pandemielage kurzfristig doch noch abgesagt werden und der Frust war bei den Organisatoren groß. Das werde sich hoffentlich in diesem Jahr nicht nochmal wiederholen, so die Stadtverwaltung. Viele langjährige Hüttenbetreiber werden auch in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sein und die Gäste können sich auf eine weihnachtliche Stimmung in der Stadt freuen.

Handel und Gastronomie unterstützen

Der Stadtverwaltung Rottweil sei es ein großes Anliegen, den Handel und die Gastronomie in dieser krisenreichen Zeit bestmöglich zu unterstützen. "Hinter ihnen liegen zwei harte Pandemiejahre und nun kommen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges hinzu. Es ist zu befürchten, dass sich durch die steigenden Energiepreise das Einkaufs- und Konsumverhalten deutlich verschlechtern wird. Umso wichtiger ist es, die Innenstadt in der Vorweihnachtszeit mit Leben zu füllen, hierzu leistet der Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag."

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen, das das Stadtmarketing derzeit in Zusammenarbeit mit vielen Vereinen und Ehrenamtlichen auf die Beine stellt.

Hüttenbetreiber mussten aufgeben

Allerdings: Viele Hüttenbetreiber – vor allem aus dem Bereich Handwerkskunst – hätten aufgrund der coronabedingter Zwangspause aufgeben müssen, so die Stadt auf Nachfrage zur Resonanz der Standbetreiber. Auch Personal zu finden, sei schwierig. Gerne dürften sich daher noch Interessenten, die weihnachtliche Handwerkskunst anbieten wollen beim Gewerbe- und Handelsverein per E-Mail: info@ghv-rottweil.de melden.

Hygienekonzepte in der Schublade

Momentan werde der Markt nun so geplant, wie er aus den Jahren vor Corona bekannt und beliebt ist. Wie sich die Pandemielage entwickelt, könne man natürlich nicht sagen. "Aber die aktuelle Situation lässt hoffen, dass der Markt stattfinden wird". Zudem lägen die Hygienekonzepte vom vergangenem Jahr noch in der Schublade.

Auch der Kommandant des Patenschiffes Rottweil habe "zu unserer großen Freude bereits angekündigt, dass dieses Jahr wieder eine Delegation zum Marinepunschverkauf dabei sein wird". Die Vorfreude darf also steigen.