Trauer um Gaetano Cristilli Unternehmer und Ex-OB-Kandidat von VS stirbt mit nur 54 Jahren

Tiefe Bestürzung löste am Dienstag die Nachricht vom Tod Gaetano Cristillis aus. Der Unternehmer, Vereinsvorsitzende und ehemalige OB-Kandidat ist in der Nacht zum Dienstag im Alter von nur 54 Jahren nach einem Klinikaufenthalt gestorben. Nach Informationen aus seinem Umfeld musste Cristilli aufgrund einer Corona-Infektion in die Klinik.