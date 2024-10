Vorbereitungen laufen: Diese Hilfe braucht der Hausacher Adventswald

1 Für den Aufbau des Weihnachtswald auf dem Klosterplatz werden noch Helfer gesucht. Foto: Ralf Greiner

Die Vorbereitungen auf den Hausacher Advent laufen auf Hochtouren. Es werden noch Helfergesucht für den Aufbau des Weihnachtswalds, auch kulturelle Beiträge sind gefragt.









„Hausach hat findige Köpfe und helfende Hände“, war das Forum Hausach 2012 sicher, dass es die Idee, den Klosterplatz für die Adventszeit mit einem Weihnachtswald „aufzuforsten“, irgendwie packen wird. Das ist nun bereits zwölf Jahre her, der Weihnachtswald ist in Hausach in der Adventszeit schon gar nicht mehr wegzudenken. Findige Köpfe haben längst die Probleme mit den sicheren Ständern für die Bäume gelöst, nun braucht es vor allem noch helfende Hände.