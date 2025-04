Vorbereitungen laufen: Das Team macht das Freibad Schiltach/Schenkenzell fit für die Saison

Vor dem Start der Badesaison 2025 benötigt das Freibadpersonal eine längere Vorlaufzeit, um die Anlage fit für die kommende Badezeit zu machen. Schon seit mehr als einer Woche ist das Schwimmbadteam mit Nele Götz, Bernd Jehle und Dieter Kropp kräftig auf dem Freibadgelände im Arbeitseinsatz, es wird gewerkelt und repariert, geputzt, der Rasen gemäht, die Grünanlagen und die Freiflächen bearbeitet, um zum Saisonstart beste Bedingungen für die Besucher zu bieten. Darüber berichtet die Stadt Schiltach in einer Pressemitteilung.

In den nächsten Tagen wird das Wasser im Becken abgelassen, der gesamte Beckenbereich gereinigt und desinfiziert. Es folgen noch kleinere Reparaturen am Beckenboden, ehe wieder langsam mit dem Befüllen begonnen wird, was fünf bis sechs Tage in Anspruch nimmt. Danach wird die Technik hochgefahren.

53 000 Badegäste in 2024

In der Freibadsaison 2024 litt man lange Zeit unter dem relativ schlechten und unbeständigen Wetter des Frühsommers. Nur die treuen Stammgäste und Frühschwimmer mit Jahreskarte (insgesamt 774) nutzten die regelmäßigen Öffnungszeiten. Insgesamt wurde das Freibad 2024 von rund 53 000 Badegästen besucht, 2023 waren es noch 56 000.

Seit September ist das Freibad geschlossen. Doch intern fielen für das Freibadpersonal noch einige Arbeitswochen an, da das Bad rechtzeitig frost- und winterfest gemacht werden musste, ehe es danach in den wohlverdienten und endgültigen „Winterschlaf“ kam. Dieser endet nun langsam aber sicher, heißt es in der Mitteilung abschließend.