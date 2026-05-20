Vorbereitungen Kinzigtalsteig: Schenkenzell hübscht Wandernetz auf

Für den Kinzigtalsteig wird die Gemeinde mehrere eigene Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrads umsetzen.
Der Kinzigtalsteig ist ein neuer Fernwanderweg mit einer Länge von rund 150 Kilometer, der in zehn Etappen zurückgelegt werden kann. Er führt durch 13 Gemeinden im oberen und mittleren Kinzigtal, darunter Schenkenzell, und soll am 11. Oktober eröffnet werden. Derzeit liefen die Vorbereitungen hierfür auf Hochtouren, Wegmarkierungen seien bereits erfolgt, wie Tourist-Infoleiter Colin Ring in der Sitzung des Gemeinderats berichtete.