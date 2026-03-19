Vorbereitungen in Bad Teinach laufen: Darum schwimmen Badegäste im Freibad „wie auf Wolken“

Im Bad Teinacher Freibad laufen die Vorbereitungen auf den Saisonstart. Dabei werden auch die großen Filter erneuert. Das hat selbst Betriebsleiter Oliver Schmidt noch nicht erlebt.
Noch macht das grünliche Wasser keine Lust aufs Reinspringen, und die Sonne schafft es gerade so über den bewaldeten Hang. Aber bis zum 1. Mai, bis zur Eröffnung der Freibadsaison in Bad Teinach-Zavelstein, ist es ja noch eine Weile hin. Für Oliver Schmidt allerdings hat die Saison bereits begonnen. Es ist seine achte in Bad Teinach, und er hat gut zu tun.