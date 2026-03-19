Vorbereitungen in Bad Teinach laufen: Darum schwimmen Badegäste im Freibad „wie auf Wolken“

Im Bad Teinacher Freibad laufen die Vorbereitungen auf den Saisonstart. Dabei werden auch die großen Filter erneuert. Das hat selbst Betriebsleiter Oliver Schmidt noch nicht erlebt.

Noch macht das grünliche Wasser keine Lust aufs Reinspringen, und die Sonne schafft es gerade so über den bewaldeten Hang. Aber bis zum 1. Mai, bis zur Eröffnung der Freibadsaison in Bad Teinach-Zavelstein, ist es ja noch eine Weile hin. Für Oliver Schmidt allerdings hat die Saison bereits begonnen. Es ist seine achte in Bad Teinach, und er hat gut zu tun.

Das, was gerade passiert, das hat der Betriebsleiter des Freibads noch nie erlebt: eine Filterrevision. Sie wurde zuletzt vor 13 Jahren gemacht und spielt sich unter der Erde ab. Im Keller des Freibadgebäudes sitzt die Technik. Dazu gehören zwei große Mehrschichtfilter. Die blauen Riesen erinnern ein wenig an Silos und sorgen dafür, dass das Wasser im Freibad sauber bleibt.

Der Filter fürs große Becken hat einen Durchmesser von drei Metern, bei dem fürs Kinderbecken sind es 1,8 Meter. Normalerweise wird permanent schmutziges über Rohre dort hineingepumpt. Momentan sind die großen, blauen Behälter leer. Im Betrieb sind sie gefüllt mit Aktivkohle, Sand und einer Schotterschicht. Am Boden der Behälter sitzt der sogenannte Düsenboden. Mit seinen vielen Löchern sieht er momentan aus wie ein Sieb. In diese Löcher werden noch Hunderte Filterkerzen eingesetzt.

Alle vier Stunden ist Wasser gereinigt

Das Wasser fließt von oben durch jede Filterschicht hindurch. So ist es am Ende frei von Schwebstoffen wie Hautschuppen oder Sonnencremeresten aus dem Badewasser. Anschließend fließt das gereinigte Wasser zurück ins Becken. 300 000 Liter pro Stunden schaffen die beiden Filter zusammen. Alle vier Stunden ist der Inhalt des großen Beckens so einmal „durchgeputzt“.

Noch ist das Wasser im Schwimmerbecken nicht einladend. Foto: Verena Parage

Darüber hinaus hat Bad Teinach das Glück, eine eigene Quelle fürs Freibad zu haben, erzählt Oliver Schmidt. Deshalb fließt auch immer wieder frisches Wasser nach. Das Quellwasser sorgt für ein besonderes Badevergnügen. „Da ist 0,0 Härte drin“, erklärt er. „Das merkt man dann auch beim Schwimmen. Das ist wie auf einer Wolke“ – und locke sogar Besucher von weiter her an. Schmidt erzählt, dass es Badegäste aus Bietigheim-Bissingen gibt, die eine Saisonkarte besitzen.

Bis zum Badevergnügen 2026 dauert es indes noch eine Weile. Zunächst einmal wird Ende März der glasfaserverstärkte Kunststoff im Innern der beiden großen Filter erneuert. Anschließend werden die zwei Behälter neu mit Filtermaterial befüllt, zudem erhalten sie neue Filterkerzen. Etwa 30 000 Euro kostet diese Revision.

Ist das erledigt, muss das Wasser im Schwimmbecken erst abgelassen, dann das Becken geputzt und neu befüllt werden. Das Befüllen dauert immerhin eine Woche, weil die Leitung, die von der Quelle ins Freibad führt, keine besonders große ist, erzählt der Betriebsleiter. 980 Kubikmeter Wasser passen in das Schwimmerbecken. Das wirkt gar nicht so groß. Aber: „Es ist einfach unfassbar tief“, erklärt Oliver Schmidt. Im Bereich des Sprungbretts, dem tiefsten, sind es sogar 3,80 Meter.

Pro Tag steigt Temperatur um ein Grad Celsius

Darüber hinaus hat das Quellwasser eine Temperatur von etwa zwölf Grad. Angestrebt sind aber 24 Grad Celsius als Badetemperatur. Pro Tag erwärmt die Heizung das Wasser um ein Grad. Deshalb nimmt auch das Heizen vorm Saisonstart viel Zeit in Anspruch.

Blick auf die beiden großen Filter: Im Innern wird das Wasser aus den Becken gereinigt. Aber erst nach den Revisionsarbeiten. Foto: Verena Parage

An sehr guten Tagen kühlen sich im Bad Teinacher Freibad bis zu 1500 Besucher ab, berichtet Oliver Schmidt. „Dann läuft die Maschinerie hier auf Anschlag.“ An solchen Tagen merkt der Betriebsleiter auch daran, was in den Filtern alles hängen bleibt, wie viel in den Becken los war.

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Größere Teile wie alte Pflaster saugt der Bodensauger bei seinem täglichen Einsatz ein. Manches Mal allerdings legt Hobbytaucher Schmidt sogar seine Taucherflasche an, um am Grund des Beckens zu reinigen.

Einmal, erzählt er, habe ein Mädchen beim Schwimmen einen Delfinohrring verloren. Der blieb, trotz aller Filterung, auch erst einmal verschwunden. Bis Schmidt dann im Oktober, nach der Saison, beim großen Saubermachen im Schwallbecken etwas glitzern sah. In diesem Riesenbecken im Freibadkeller landet das Wasser von den Überläufen rund ums Schwimmerbecken. So fand der Delfinohrring dann doch noch zurück zu seiner Besitzerin.