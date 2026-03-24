Vorbereitungen für Ausfahrt: Schiltacher Flößer rüsten sich für Saar und Mosel

Nach Ostern lassen die Schiltacher Flößer eine Woche lang die Tradition des Holztransports auf Flüssen wieder lebendig werden.
Nach den Flussfahrten der Schiltacher Flößer auf Rhein, Donau, Neckar, Weser und Elbe in den vergangenen Jahren sind 2026 Saar und Mosel an der Reihe: Nach der Anreise und dem Zusammenbau des Floßes am Osterdienstag an der Natorampe Saarfels führt am nächsten Tag von dort die erste Etappe auf der Saar bis Saarburg. Ankunft am Ziel ist nach fünf weiteren Etappen und 250 Flusskilometern mit zwölf Schleusen am Montag, 13. April, an der Bilserbrücke beim Deutschen Eck in Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet.