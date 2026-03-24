Vorbereitungen für Ausfahrt: Schiltacher Flößer rüsten sich für Saar und Mosel

Nach den Flussfahrten der Schiltacher Flößer auf Rhein, Donau, Neckar, Weser und Elbe in den vergangenen Jahren sind 2026 Saar und Mosel an der Reihe: Nach der Anreise und dem Zusammenbau des Floßes am Osterdienstag an der Natorampe Saarfels führt am nächsten Tag von dort die erste Etappe auf der Saar bis Saarburg. Ankunft am Ziel ist nach fünf weiteren Etappen und 250 Flusskilometern mit zwölf Schleusen am Montag, 13. April, an der Bilserbrücke beim Deutschen Eck in Koblenz, wo die Mosel in den Rhein mündet.

In der Werkstatt an der Schmelze wird alles vorbereitet. Foto: Fritsche Wirtschaftsfaktor „Saar und Mosel waren der Zubringer für die Holztransporte zum Rhein, wie der Neckar für den Schwarzwald oder der Main für den Frankenwald“, erläuterte Floßmeister Thomas Kipp beim Termin mit unserer Redaktion in Vorderlehengericht auf der Schmelze, wo die Flößer am Montag ihre Ausrüstung auf den neuesten Stand brachten. Der Holztransport habe eine immense wirtschaftliche Bedeutung gehabt: „Am Lauf der beiden Flüsse gibt es in Museen, an Häusern und im Schriftgut viele Hinweise auf die frühere Flößerei.“ Erst ab Koblenz seien damals die riesigen „Holländerflöße“ zusammengestellt worden: In Neuendorf nach der Mündung der Mosel in den Rhein oder bei Namedy und Andernach.

Otto Schinle überprüft die Schwimmweste. Foto: Fritsche

Diesmal geht die Fahrt auf zwei Flüssen durch zwei Bundesländer, drei Wasserschifffahrtsbehörden waren zuständig. „Aber wir haben auch dieses Mal die bürokratischen Anforderungen wieder geschafft“, stellte Kipp fest. Bisher war zum Beispiel auf der Rheinfahrt die Auflage,,die Rettungswesten griffbereit zu haben. Diesmal muss man sie immer tragen. „In Schleusen hatten wir sie aber auf allen Fahrten immer schon an“, berichtete Kipp.

„Botschafter der Stadt Schiltach“

Die UNESCO habe die Flößerei 2022 als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. „Vor diesem Hintergrund sehen wir es als Auftrag, daran zu erinnern, dass die Flößerei früher das einzige Transportmittel überall in Europa war, das das begehrte Holz aus den Mittelgebirgen ins besiedelte Flachland brachte.“ Und man könne die Flößer auf ihrer Fahrt auch sehen als „Botschafter der Stadt Schiltach“, die ja nicht nur Fachwerk-, sondern auch Flößerstadt ist.