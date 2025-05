Vorbereitungen auf Hochtouren: Trachtenkapelle Schuttertal feiert am Wochenende ihr 125-Jähriges

Trachtenkapelle Schuttertal feiert am Wochenende ihr 125-Jähriges

1 Zahlreiche Helfer haben beim Aufbau des Festzelts kräftig zugepackt. Foto: Axel Dach Am Eichberg spielt die Musik: Von Freitag bis Montag wird auf dem Festplatz ein abwechslungsreiches Programm geboten.







Der Festplatz verwandelt sich von Freitag bis Montag in eine stimmungsvolle Kulisse voller Musik, Begegnung und Heimatgefühl. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn in echter Teamarbeit haben die Musiker das große Festzelt am Eichberg bereits aufgebaut. Es ist deutlich größer als das beim traditionellen Waldfest. Aktuell wird das Zeltinnere eingerichtet: Bühne, Tische, Bänke und Theken werden gemeinsam mit viel Engagement vorbereitet.