Der Zalando-Firmenlauf geht am Freitag, 11. Juli, in die siebte Ausgabe. Auf der fünf Kilometer langen Strecke werden die Teilnehmer ihre sportliche Ausdauer und ihren Teamgeist unter Beweis stellen, heißt es in einer Pressemitteilung der veranstaltenden N-Plus-Sport.

Schneider Electric Automation stellt das größte Team und geht mit 144 Läufer an den Start. Mit 103 und 100 Teilnehmer folgen Zalando und die Stadt Lahr. Die hohe Beteiligung zeigt, dass der Firmenlauf längst mehr als ein sportlicher Wettkampf ist, heißt es in der Mitteilung. Er verbinde Unternehmen und Kollegen zu einem unvergesslichen Event.

Wer noch nicht angemeldet ist, hat bis zum Startschuss die Möglichkeit, Nachmeldungen auf der Homepage www.firmenlauf-lahr.de vorzunehmen. Wer den persönlichen Weg bevorzugt, kann sich bei der Startunterlagenausgabe am Dienstag, 8. Juli, von 14 bis 18 Uhr bei der Volksbank Lahr (Schillerstraße 22) anmelden. Auch am Eventtag sind Nachmeldungen von 14 bis 18 Uhr direkt im Seepark am Infozelt möglich. „Jetzt also die letzten Trainingseinheiten absolvieren und voller Vorfreude an den Start gehen“, wird in der Pressemitteilung geworben.

Der Startschuss fällt um 18 Uhr. Im Anschluss wird auf der großen After-Run-Party im Seepark gefeiert. Live-Musik der Band Simon and Friends, Siegerehrung und vielfältige Catering-Angebote sollen für den perfekten Abschluss eines sportlichen Team-Abends sorgen. Alle Neuigkeiten zum Firmenlauf Lahr gibt’s im Web unter www.firmenlauf-lahr.de, via E-Mail an firmenlauf-lahr@nplussport.de sowie auf Instagram, Facebook und Linked-In.