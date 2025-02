Von den höherklassigen Fußballteams im Bezirk Nordschwarzwald waren die SG Empfingen, der VfL Nagold und der SV Wittendorf im Einsatz.

Verbandsligist FC Holzhausen musste schon am Freitag bekannt geben, dass das geplante Spiel in Singen nicht würde stattfinden. Dafür testet das Team nun am Donnerstagabend (19 Uhr) in Renfrizhausen gegen die SG Empfingen. Letztere war am Sonntag bei beim Nachbar und Bezirksligist SV Grün-Weiß Stetten und legte dort eine starke Vorstellung hin. Am Ende stand es nämlich 8:0 (3:0) für den Landesligisten. Sechs verschiedene Torschützen waren dabei für die Treffer beim munteren Wechselspiel, denn man reiste mit 21 Mann an, zuständig. Denis Bozicevic (21.), Moritz Zug (26.), Danny Schmid (44.), Tim Göttler (65.), Philipp Kress (67./75.) und Robin Schüssler (78./88.) hießen die Torschützen.

Lesen Sie auch

Lucas Haug mit Dreierpack

Landesligakonkurrent SV Wittendorf feierte im Rahmen seines Trainingswochenendes nach drei verpatzten Tests den ersten Erfolg. Beim Bezirksligisten TSV Ofterdingen siegte das Team von Marco Sumser und Sebastian Ruoff mit 4:1 (1:1). Nach dem Führungstreffer durch Jakob Burkhardt (20.), den Ofterdingen zwischenzeitlich egalisierte, war es Lucas Haug, der richtig aufdrehte und mit einem Dreierpack (60./80./82.) seine Mannschaft zum Sieg schoss.

Unsere Empfehlung für Sie Spvgg Freudenstadt Das Trainerteam für die kommende Saison steht Ein Trainer bleibt, ein zweiter kommt hinzu. Elevdin Djekic wird ab der neuen Saison gemeinsam mit Sergej Steblau die Spvgg Freudenstadt trainieren.

Der VfL Nagold blieb dagegen seinen Heimspiel-Problemen auch im Testspiel gegen den VfL Pfullingen treu. Der Landesligist verlor gegen den Verbandsligisten mit 0:1. Allerdings auf gutem Niveau. Gutes Stellungsspiel in der Abwehr, eine qualitativ hochwertige Spieleröffnung, gutes Passspiel im Mittelfeld, und vorne lief die Elf von Trainer Jörg Kluge meist mit vier Mann die Nagolder Abwehrreihe an.

Ein starker Abschluss hoch ins lange Eck führte dann auch zum 1:0 für die Gäste. Das Spiel blieb jetzt für lange Zeit offen, dabei machte der Verbandsligist den etwas abgezockteren Eindruck.

Im zweiten Abschnitt blieb es jedoch bei der „Null“. Negativ gesehen in der Offensive, positiv gesehen in der Abwehr – was Marcel Schuon durchaus als Teilerfolg aus der Partie gegen den Verbandsligisten mitnehmen konnte.

Weiterer Test

Nach den beiden erfolgreichen Tests gegen Bezirksligisten kommt am Dienstagabend ein A-Ligist zu den TSF Dornhan. Gegen den SV Glatten will sich das Team von Daniel Ruoff und Sandro Bossert weiteres Selbstbewusstsein zurückholen, bevor der harte Landesligaalltag am 8. März ausgerechnet gegen die SG Empfingen wieder los geht.