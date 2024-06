1 Mit den Gedanken voraus. Niclas Füllkrug (Mitte, dahinter Nico Schlotterbeck) schaut auf das Ergebnis gegen Griechenland, blickt aber schon auf den EM-Anpfiff am Freitag. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich früh auf Spieler festgelegt. Das schafft Klarheit vor der Heim-EM – aber es stellen sich vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland auch Fragen.









Es ist davon auszugehen, dass Steve Clarke keine schlaflosen Nächte hat. Jedenfalls nicht, wenn er an die deutsche Aufstellung für das EM-Eröffnungsspiel am Freitag (21 Uhr/ZDF) denkt. Man muss sogar annehmen, dass der schottische Nationalcoach die Startelf seines Kollegen Julian Nagelsmann für die Begegnung in München mittlerweile im Schlaf aufsagen kann: Neuer im Tor, Kimmich, Rüdiger, Tah und Mittelstädt in der Abwehr, davor Kroos und Andrich, im offensiven Mittelfeld Musiala, Gündogan, Wirtz und im Angriff Havertz.