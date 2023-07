Am Montag startet die Mannschaft von Martin Braun die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Knappe sechs Wochen hat der Regionalligist also Zeit, um sich auf das größte Spiel der Vereinsgeschichte vorzubereiten.

Start mit öffentlichem Training

Am Donnerstag kommender Woche steigt dann auch der VfB Stuttgart wieder ins Training ein. Das Team um Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der den Bundesligisten im letzten Saisondrittel übernahm und über die Relegation in der Bundesliga hielt, wird mit einer öffentlichen Einheit in die Saison starten.

Bevor sie am Samstag, 12. August, dann gegen die TSG erstmals in einem Pflichtspiel gefordert sein wird, stehen schon einige andere Termine fest. Am 9. Juli geht es in Schwäbisch Hall gegen eine Hohenlohe-Auswahl und schon am 15. Juli laufen die Schwaben erstmals an der Kreuzeiche auf. Zum 70. Jubiläum des Stadions geht es in einem Testspiel gegen den heimischen SSV.

Vom 17. bis 23. Juli absolvieren die Stuttgarter dann ein Trainingslager im österreichischen Neukirchen. Dort integriert ist ein Testspiel gegen den holländischen Verein Vitesse Arnheim. Die Generalprobe vor dem Duell mit der TSG Balingen gibt es dann am 5. August: Man reist zum Premier-League-Aufsteiger Sheffield United.

Zuerst gegen Bochum

Fest steht seit Freitag auch das Startprogramm in der Bundesliga. Der VfB empfängt am ersten Spieltag den VfL Bochum, reist am zweiten Spieltag nach Leipzig und ist am dritten Spieltag im Derby gegen den SC Freiburg gefordert.

Auch bei der TSG Balingen steht mancher Termin schon fest. Am Montag, 17. Juli, gibt es einen Test gegen den Oberligisten FC 08 Villingen in Bochingen. Am darauffolgenden Wochenende gibt es dann im Rahmen des TSG-Erlebniswochenendes das Sülzle-Blitzturnier am Sonntag. Hier misst sich die TSG mit dem FC Holzhausen, der seinen Cheftrainer Pascal Reinhardt nach Großaspach verloren hat, und den Drittligisten SC Freiburg II.