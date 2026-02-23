Vorbereitung des FC Holzhausen: So blickt Rainer Huss auf die vergangenen Wochen und den Re-Start

Am Samstag muss der FC Holzhausen wieder in der Verbandsliga ran. Zuvor zieht Rainer Huss, Sportlicher Leiter des FCH, gegenüber unserer Redaktion ein Fazit der Vorbereitung.
Insgesamt sieben Testspiele – wenn man die Partien beim Blitzturnier in Empfingen separat wertet – hat der FC Holzhausen in der zurückliegenden Vorbereitung absolviert. Rainer Huss hat alle Partien und gesehen und bilanziert: „Da waren viele vielversprechende Dinge dabei. Die Dreierkette hat zum Beispiel gute Eindrücke hinterlassen.“