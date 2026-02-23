Vorbereitung des FC Holzhausen: So blickt Rainer Huss auf die vergangenen Wochen und den Re-Start

Am Samstag muss der FC Holzhausen wieder in der Verbandsliga ran. Zuvor zieht Rainer Huss, Sportlicher Leiter des FCH, gegenüber unserer Redaktion ein Fazit der Vorbereitung.

Insgesamt sieben Testspiele – wenn man die Partien beim Blitzturnier in Empfingen separat wertet – hat der FC Holzhausen in der zurückliegenden Vorbereitung absolviert. Rainer Huss hat alle Partien und gesehen und bilanziert: „Da waren viele vielversprechende Dinge dabei. Die Dreierkette hat zum Beispiel gute Eindrücke hinterlassen.“

So sieht er wie auch Cheftrainer Daniel Seemann das Team gut gerüstet für den Pflichtspielstart. Mit der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wartet am Samstag gleich ein unangenehmer Gegner. Die 2:3-Pleite gegen den FC 08 Villingen II dürfte die Sinne nochmals geschärft haben. „Außer dieser Partie war es im Gesamtpaket wirklich richtig gut“, so Huss.

Viele Treffer

Er lobte die Mannschaft für ihr Offensivspiel und die 22 erzielten Tore. „Da wurden uns ja Fragezeichen nachgesagt. Natürlich waren es nur Testspiele, aber zumindest im Vorfeld haben wir die richtige Antwort gegeben. Die Akteure, welche nun mehr im Fokus sind haben angedeutet, dass man die Quote von Janik Michel auf mehrere Schultern verteilen kann.“

Huss ergänzt: „Alle Trainings konnten stattfinden. Die Mannschaft ist in einem guten Zustand und kann optimistisch auf die (Rest)-Rückrunde blicken.“ Trotz mehrerer verletzter Akteure – unter anderem ging es bei Tim Zölle nicht so aufwärts wie erhofft – kann man auch momentan auf einen guten Stamm bauen, weswegen Huss sagt: „Der Kader ist in der Breite stärker als im Vorjahr. Das war schon zu Beginn der Saison ein Plus und kann noch ein Trumpf für uns werden.“

Ravensburg kommt am 1. April

Neben dem Aufstiegsrennen in der Verbandsliga ist der FCH auch noch im WFV-Pokal dabei. Auf der Plattform fussball.de ist das Viertelfinale gegen den Oberligisten FV Ravensburg nun terminiert, und zwar auf den 1. April um 17 Uhr.