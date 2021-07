1 Das Derby zwischen dem TSV Nusplingen und dem SV Heinstetten steht bereits am ersten Spieltag der neuen Saison auf dem Programm. Weitere spannende Lokalkämpfe sind im weiteren Verlauf der Vorrunde garantiert. Foto: Kara

Schon in vollem Gange sind die Vorbereitungen der sechs Landesligisten aus dem Fuballbezirk Zollern auf die neue Saison in der Landesliga Staffel IV, die bereits am 7. und 8. August beginnt.

Nach dem Coronavirus-bedingten Abbruch und der Anullierung der Vorsaison sind in der neuen Spielzeit erneut 20 Mannschaften am Ball; und so einigten sich Vereine auf eine Fortführung des Spielmodus aus der vergangenen Runde: Nach einer einfachen Vorrunde wird die Liga geteilt: Die zehn besten Teams spielen in einer Meisterrunde den Titelträger und den Aufstiegsrelegationsteilnehmer aus, während die anderen Teams in einer Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen.

Gleich zweimal ist der FC 07 Albstadt auf dem Weg zurück in die Verbandsliga durch die Coronavirus-Pandemie ausgebremst worden; nun müssen die Nullsiebener einen dritten Anlauf nehmen.

FC-Cheftrainer Alexander Eberhart, der mit Armin Hotz einen neuen spielenden Co-Trainer erhält, muss nur wenige Neuzugänge in den Kader integrieren: Kevin Schneider (SV Union Lohe) kehrt nach seinem Trip nach Niedersachsen zu den Blau-Weißen zurück; neu beim FC sind Mario Gericke (FC Holzhausen) und Fatih Ezgin (TSG Balingen II). Dafür haben Akin Aktepe (SV Bronnen), Luigi Crincoli (FV Rot-Weiß Ebingen). Daniel Dehner (TSV Ofterdingen). Sebastian Schetter (SV Rangendingen) und Richard Titer (SC Wellendingen) den Klub verlassen. Mit nun 19 Spielern verfügen die Nullsiebener über einen sowohl quantitativ als qualitativ sehr guten Kader, mit dem sie wieder um die vorderen Plätze mitspielen und am Ende den Aufstieg realisieren können.

Etwas größer fiel die personelle Fluktuation bei der TSG Balingen II aus. Das Perspektivteam, das bei Saisonabbruch Rang drei belegt hatt, hört aber weiterhin auf das Kommando von Spielertrainer Denis Epstein, der seinen Vertrag unlängst verlängerte und zudem noch als sportlicher Leiter der Nachwuchsmannschaften. Zwei externe Neuzugänge begrüßt der Ex-Profi mit Torhüter Philipp Prinz (SV Heselwangen) und Henry Seeger (SV Wittendorf), der auch Jugendkoordinator der TSG ist, in seinem Kader. Hinzu kommen aus der eigenen U19 Levin Junginger, Leon Mathauer, Florian Barth, Luis Sinz, Dominik Bendrin, Viktor Farkas, Ron Becker, Antonio Peric und Mateo Herceg.

Nicht mehr für die Eyachstädter spielen Fatih Ezgin (FC 07 Albstadt), Mika Hummel (SV 03 Tübingen), Vincenzo Laurato (TSV Straßberg), Art Gashi (TSG Tübingen) und Torhüter Axel Thulin Lennselius (University of British Columbia).

Aufgrund des jungen Kaders steht für Trainer Epstein neben dem Klassenerhalt die sportliche Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund.

Der Klassenerhalt ist auch für den TSV Nusplingen das erklärte Ziel. Trainer Michael Schnee, der seinen Vertrag bei den Bäratalern verlängert hat, kann dabei in seinem zweiten Jahr beim TSV auf die komplette Mannschaft der Vorsaison bauen. Denn alle Spieler sind geblieben; neu hinzu gekommen ist lediglich Michael Moser (SV Zimmern). "Wichtig war, die Spieler alle zu halten, und sie nicht an Corona oder die Konkurrenz zu verlieren", sagt Schnee.

Auf einen neuen Kommandogeber vertraut der SV Heinstetten in seinem zweiten Jahr in der Landesliga. Oliver Hack hat das Traineramt von Mario Lenhart übernommen, der bereits im Frühjahr seinen Abschied angekündigt hatte. Der 47-Jährige, der als Spieler beim FC Tailfingen, FV 07 Ebingen und beim FC 07 Albstadt in der Verbands- und Landesliga am Ball war, hatte zuletzt pausiert, nach dem er mit dem SV Dotternhausen in die Landesliga auf- und danach wieder abgestiegen war. Als sein Co-Trainer fungiert Jörn Raitze. Das Trainerduo hat mit Julian Störzer (U19 TSG Balingen), Jonas Deufel, Tobias Riedlinger und Thorben Gerstenecker, die alle aus der eigenen Jugend stammen und schon Spielpraxis in der zweiten dritten Mannschaft gesammelt haben, vier Neuzugänge in den Kader zu integrieren. Das erklärte Ziel ist der Klassenerhalt.

Etwas höher gesteckt sind die Ambitionen des TSV Straßberg. "Unser erstes Ziel ist der Klassenerhalt; aber unser zweites auch, nach der Vorrunde unter den besten Mannschaften zu stehen. Dann könnten wir die Rückserie sorgenfrei gestalten", gibt TSV-Trainer Joachim Koch für die Schmeientäler das Saisonziel aus. Neu in seinem Team kann Koch neben Simon Henes (FV Rot-Weiß Ebingen), Vincenzo Laudrato (TSG Balingen II) und Justin Habijanec (SG Tieringen/Meßstetten) auch zwei Rückkehrer: Lucas Beyer kehrt vom Ligakonkurrenten FC Mengen nach Straßberg zurück, und Tobias Schuth vom TSV Benzingen. "Hinzu kommen mit Marc Kleiner, Nico Heckendorf und Raphael Steinhart drei Spieler, in der vergangenen Saison lange verletzt waren und so gut wie nicht zum Einsatz gekommen sind. Das sind auch fast Nezugänge", so Koch. Verlassen haben den TSV dagegen Tunay Balci (TSV Harthausen/Scher), Daniel Bantle (TSV Benzingen), Steffen Plaumann (FC Pfeffingen), Aldin Mujagic und Stipe Bilaver (beide Ziel unbekannt) sowie Torjäger Daniel Holzmann, der zu seinem Heimatverein SG Hettingen/Inneringen zurückkehrt.

Auch der TSV Trillfingen hat sich zum Ziel gesetzt, ein weiteres Jahr in der Landesliga zu bleiben. Spielertrainer Dennis Söll und sein Co-Trainer Rico Wentsch haben es geschafft, alle Spieler der Vorsaison beim TSV zu halten; einzig Max Schneider wird nicht mehr im Landesligateam spielen, er wird aber für die zweite Mannschaft auflaufen. Verstärkung haben die Wollensack-Kicker bekommen durch Marc Schmid, der vom SV Wachendorf kommt, sowie aus den eigenen Reihen mit Timo Class und Marius Braitmaier, die beide aus der Zweiten hochrücken, sowie Youngster Nick Stehle, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt.