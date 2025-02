Vorbereitung auf die Landesliga: SG Empfingen zieht den Kürzeren

1 Vier Tore fielen im Freundschaftsspiel zwischen der SG Empfingen und dem SC Pfullendorf. Foto: Wagner

Die SG Empfingen und der VfL Nagold hatten am Wochenende ein Testspiel vor der Brust. Allerdings mit unterschiedlichem Ausgang.









Die Landesligisten befinden sich in den finalen Zügen ihrer Vorbereitung. Am Wochenende haben sich die SG Empfingen und der VfL Nagold in je einem weiteren Testspiel auf den Wiedereinstieg ins Tagesgeschäft vorbereitet. Das Aufeinandertreffen zwischen den TSF Dornhan und Bezirksligist SV Baiersbronn wurde abgesetzt, wodurch sich die Turn-und Sportfreunde bis Mittwoch gedulden müssen, ehe es zur Spvgg Freudenstadt (19 Uhr) geht.