1 Auf Kapitän Travis Turnbull (rechts) – hier gegen Jon Matsumoto (Köln) – und Co. wartet eine schwere Aufgabe. Foto: Eibner

»Weltklasse-Eishockey in Wil« – und die Wild Wings sind mittendrin statt nur dabei. »ZSC Lions – das ist eines der besten Teams in Europa«, freut sich der Schwenninger Coach Niklas Sundblad riesig auf den Vergleich mit dem zehnfachen Meister der Schweiz. Bully in der Eishalle am Sportpark Bergholz ist am Mittwoch um 20 Uhr.

"Ich kenne ihren schwedischen Trainer Rikard Grönborg. Das wird eine sehr große Herausforderung für uns", weiß Sundblad natürlich auch, dass die Eidgenossen bereits seit dem 26. Juli im Mannschaftstraining sind. Die Schweizer sind also im Vergleich zu den Wild Wings etwas weiter. Müssen sie auch, steht doch schon am 26. August das Champions Hockey League-Spiel gegen IFK Helsinki auf dem Plan.

Aber auch die Schwenninger arbeiten hart, um für ihren DEL-Saisonstart am 10. September in der modernisierten Helios-Arena gegen Bremerhaven – laut derzeit gültiger Corona-Verordnung dürften dann 5000 Fans dabei sein – gerüstet zu sein. Ein Ziel ist es am Mittwochabend natürlich, nach dem 0:1 im Test bei den Kölner Haien den ersten Treffer in der Vorbereitung zu erzielen. Wichtig sei aber vor allem die defensive Leistung.

"Einige Spieler sind noch etwas angeschlagen oder erkältet"

"Ich denke, dass wir in Köln prinzipiell eine gute Leistung gezeigt haben. Wir waren bei der unglücklichen Niederlage über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft. Jetzt freue ich mich auf Zürich. Die haben ein paar gute Jungs mit NHL-Erfahrung dabei", denkt Stürmer Max Hadraschek natürlich auch an Verteidiger Yannick Weber, der nach gut 500 Spielen in der besten Eishockey-Liga der Welt im Juni beim "Mir sind Züri"-Verein einen Dreijahresvertrag unterschieb.

Der Schwenninger Torwart Joacim Eriksson, der wohl zum Einsatz kommen wird, darf sich also auf viel Arbeit einstellen. "Einige Spieler sind noch etwas angeschlagen oder erkältet", will Niklas Sundblad erst den Mittwochvormittag abwarten, bevor er seinen endgültigen Kader für das zweite Vorbereitungsspiel benennt. So stand am Dienstag auch noch nicht fest, ob Marius Möchel, der gegen Köln wegen muskulärer Probleme passen musste, wieder einsatzbereit ist.

Für die Züricher wird es dann der dritte Test sein. Gegen die GCK Lions (Nationalliga B) hieß es 3:1, danach wurde der HC Davos (Nationalliga A) – Gegner der Schwenninger Wild Wings am Samstag (18 Uhr) in Wil – mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen.