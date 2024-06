In Villingen, Schwenningen und Obereschach werden in den nächsten Wochen Straßen saniert. Insbesondere soll auch die Strecke der Deutschland-Tour in Ordnung sein.

In der kommenden Woche starten die ersten Sanierungsarbeiten des diesjährigen Deckensanierungsprogramms.

Hierbei handelt es sich in einem ersten Schritt um punktuelle Arbeiten im Deckenbelag, um einzelne Straßenabschnitte für die geplante Deutschland-Tour instand zu setzen, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Sanierungsarbeiten beziehen sich daher überwiegend nur auf einzelne Fahrspuren in der Straße, die durch das Radrennen genutzt werden.

Lesen Sie auch

Bewährt sich diese Methode der Sanierung mit der Kombination aus Feinfräse, Behandlung von Netzrissen (Entkopplungsschicht) und einer DSK-Oberfläche werde diese Methode im nächsten Jahr bei weiteren Straßen zum Zuge kommen, informiert die Stadt.

In der Bertholdstraße

Am Montag, 17. Juni, werden in der Bertholdstraße in Villingen die ersten Feinfräsarbeiten gestartet. Hier werden die Fahrrillen im Belag, die durch die täglichen Verkehrsbelastungen entstanden sind, abgefräst. Somit bekommt der Belag wieder eine gleichmäßige Oberfläche.

Für die DSK-Schicht wird weniger Material zum Befüllen von Fahrrillen gebraucht, erklärt die Stadt weiter. Außerdem entsteht eine bessere Haftung zwischen dem bestehenden Belag und der DSK-Schicht. Die Arbeiten starten an allen Tagen jeweils immer zwischen 9 und 9.30 Uhr, damit der erste große morgendliche Berufsverkehr wenn überhaupt nur minimale Einschränkungen in Kauf nehmen muss.

Die Arbeiten werden bis zum Nachmittag andauern. Hierfür wird die Fahrspur auf der Bertholdstraße in Richtung stadtauswärts (Seite Neue Tonhalle) von der Blue Box bis zur Brücke voll gesperrt.

In der Zähringerstraße

Zeitgleich zu den Feinfräsarbeiten in der Bertholdstraße wird im Bereich der Zähringerstraße bis Einmündung Bertholdstraße eine sogenannte Entkoppelungsschicht (Emulsion) auf die Netzrissbildungen im Belag aufgetragen, um weitere Schäden und Wassereintritte zu verhindern. Die sogenannte Entkoppelungsschicht schließt die Risse im Belag und stabilisiert die Fläche. So bekommt die neue DSK-Oberfläche eine noch längere und nachhaltigere Lebensdauer. Das Aufbringen der Emulsion dauert circa zwei Stunden. Anders als bei einer DSK ist dieser Belag sofort befahrbar.

Am Dienstag, 18. Juni, wird in der Bertholdstraße und in der Zähringerstraße der DSK-Belag eingebaut. Am Mittwoch, 19. Juni, wird im Bereich der Richthofenstraße, Dattenbergstraße und Richthofenstraße Ecke Kirnacher Straße ein DSK-Belag eingebaut.

Schwenningen und Obereschach

Am Donnerstag, 20. Juni, wird in Schwenningen in der Dauchinger Straße und in Obereschach in der Stumpenstraße eine DSK-Oberfläche eingebaut.

Umleitungen

Bei den Sanierungsarbeiten kommt es zeitweise zu Vollsperrungen der Straßen. Eine örtliche Umleitung wird vor Baubeginn rechtzeitig installiert.

Sowohl im Stadtbusverkehr Villingen-Schwenningen (VSBus) als auch im Regionalbusverkehr können im gesamten Stadtgebiet Verspätungen entstehen, da die Fahrzeuge linienübergreifend gefahren werden. ÖPNV-Nutzer werden gebeten, dies bei ihrer Routenwahl bestmöglich zu berücksichtigen. Auch werden Fahrgäste gebeten, rechtzeitig an den Haltstellen zu sein und auf die Fahrplanaushänge zu achten. Betroffene Buslinien wurden über die Sperrungen und damit verbundenen Umleitungen bereits informiert.

Bei schlechter Witterung kann es Verschiebungen im angegebenen Zeitplan und der Ausführung kommen, da die Arbeiten nur bei trockener Fahrbahnoberfläche durchgeführt werden können. Die Arbeiten wird die Firma Bimoid aus Freiburg ausführen, so die Stadt VS.