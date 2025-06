Vorbereitung auf den Ernstfall: Eine Karte zeigt, wo in Freiburg bei Starkregen Überschwemmungen drohen

1 Im August 2023 sorgte Starkregen in Freiburg für Überschwemmungen in der Stadt. Foto: Einsatz-Report24/dpa Durch den Klimawandel kommt es zu extremen Wetterereignissen. Eine detaillierte Karte gibt nun Aufschluss darüber, wo in Freiburg bei Starkregen Überschwemmungen drohen.







Ohne es im Vorfeld zu wissen, bewies die Stadt perfektes Timing. Denn die Veröffentlichung der Starkregengefahrenkarte für das gesamte Freiburger Stadtgebiet fiel in eine Woche, in der ein Regenguss auf den nächsten folgte. Bereits am Wochenende kam es in Teilen der Stadt zu starken Regenfällen, auch am Dienstag und Mittwoch regnete es – teilweise ordentlich.