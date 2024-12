Vorbereitung auf Bundestagswahl in VS: Anstieg bei Wahlbeteiligung erwartet

Vorbereitung auf Bundestagswahl in VS

1 Villingen-Schwenningen wird 50 Urnenwahlbezirke und 24 Briefwahlbezirke haben. (Archivfoto) Foto: Marc Eich

Die Bundestagswahl am 23. Februar 2025: In Villingen-Schwenningen sind rund 500 Wahlhelfer im Einsatz. In der Sitzung des Gemeinderates berichtete Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle über den Stand der Vorbereitungen.









Link kopiert



Mit der verlorenen Vertrauensfrage von Bundeskanzler Olaf Scholz in dieser Woche im Berliner Parlament sind die Weichen gestellt für eine vorzeitige Bundestagswahl. Und die ist auf Sonntag, 23. Februar 2025, terminiert. So haben auch die Kommunen nur ein knappes Zeitfenster, um eine ordnungsgemäße Wahl zu organisieren. Dem Gemeinderat berichtete Hauptamtsleiter Joachim Wöhrle in der Sitzung am Mittwochabend über den Stand der Dinge in der Doppelstadt.