Darum bleiben am Warntag in Calw die Sirenen stumm

1 Wissen Sie, wann der nächste Bundesweite Warntag ist? Foto: © Fokussiert - stock.adobe.com/Frank Harms

Bald ist wieder Bundesweiter Warntag. Vor allem die Smartphones werden diesmal Alarm schlagen. Warum das so ist, erklärt Calws Oberbürgermeister Florian Kling.









Der Bundesweite Warntag findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt, in diesem Jahr am Donnerstag, 12. September, ab 11 Uhr, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).