Vorarbeiten starten: Großbatteriespeicher zwischen Trossingen und Weigheim wird realisiert

Vor dem Bau eines riesigen Batteriespeichers zwischen Trossingen und Weigheim untersucht Eco Stor das Gelände archäologisch. Die Arbeiten starten am 21. Juli und dauern sieben Wochen.

Im Zuge vorbereitender Maßnahmen für den geplanten Batteriespeicher zwischen Weigheim und Trossingen hat das Unternehmen Eco Stor das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart mit archäologischen Voruntersuchungen beauftragt. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Arbeiten am 21. Juli beginnen und sich auf das Gelände zwischen dem südöstlichen Rand Weigheims und der Bundesautobahn A 81 erstrecken, das für den Bau des Energiespeichers vorgesehen ist.

Bereits in der Vergangenheit wurden in angrenzenden Bereichen archäologische Funde gemacht. Daher ist laut Eco Stor auch auf dem nun untersuchten Areal mit möglichen Fundstellen zu rechnen. Das Landesamt für Denkmalpflege wird den Untergrund systematisch mittels Baggerschnitten untersuchen. Sollte es zu Funden kommen, sind ergänzende Rettungsgrabungen zur Dokumentation vorgesehen.

Lesen Sie auch

Die Untersuchungen erfolgen auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Prospektionsvereinbarung zwischen dem Landesamt für Denkmalpflege und Eco Stor. Beteiligt sind auch die Stadt Villingen-Schwenningen sowie der Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Arbeiten sollen etwa sieben Wochen dauern, anschließend wird das Erdreich wieder verfüllt. Die archäologische Untersuchung ist Teil des Genehmigungsverfahrens und markiert noch nicht den Beginn der Bauarbeiten.

Eco Stor mit Sitz in Kirchheim bei München plant auf dem Gelände einen Großspeicher zur Zwischenspeicherung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen. Der Batteriespeicher soll künftig überschüssige Wind- und Solarenergie über das nahegelegene Umspannwerk aufnehmen und in verbrauchsintensiven Zeiten – insbesondere morgens und abends – in das öffentliche Netz einspeisen.

Speicherwerk auf 3,5 Hektar angedacht

Das geplante Speicherwerk wird laut Unternehmensangaben rund 3,5 Hektar Fläche beanspruchen und aus drei Speichermodulen des Typs „Eco Stor ES-100C“ bestehen. Jeder Block soll über eine Leistung von 100 Megawatt und eine Speicherkapazität von 238 Megawattstunden verfügen. Zusammengenommen entspricht dies einer Bruttospeicherkapazität von rund 716 Megawattstunden. Rechnerisch könnten damit etwa 500 000 Mehrpersonenhaushalte jeweils zwei Stunden lang mit Strom versorgt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Energiewende in Bad Dürrheim Ja zum Batteriespeicher in Unterbaldingen Der Gemeinderat befürwortete den Bau eines Batteriespeichers in Unterbaldingen.

Jeder Block ist mit einem eigenen Umspannwerk samt Hochspannungs-Transformator, 32 Containerstationen für Wechselrichter und Transformatoren sowie 64 Containerstationen mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet.

Eco Stor hatte im Juni dieses Jahres im schleswig-holsteinischen Bollingstedt eigenen Angaben zufolge den bislang größten Batteriespeicher Deutschlands in Betrieb genommen.