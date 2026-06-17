Vor zehn Jahren eröffnet: Der Gemeinschaftsschule Rust/Kappel-Grafenhausen standen viele Hürden im Weg

Die Gemeinschaftsschule gibt es seit zehn Jahren. Bei der Geburtstagsfeier wurde deutlich: Was viele anfangs kritisch sahen, entwickelte sich zu einem Erfolgsprojekt.
Mit einem festlichen Abend in der Aula des Neubaus hat die Gemeinschaftsschule Rust/Kappel-Grafenhausen ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Gemeinsam mit Wegbereitern der ersten Stunde, Schülern, Lehrkräften sowie Vertretern aus der Politik wurde nicht nur auf ein Jahrzehnt Gemeinschaftsschule zurückgeblickt, sondern zugleich auf 250 Jahre Schulgeschichte am Standort Rust.