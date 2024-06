1 Vertreter von sechs Unternehmen, die am Firmenlauf teilnehmen, joggten am Mittwoch gemeinsam über die Strecke. Foto: Endrik Baublies

Gut einen Monat vor dem Zalando-Firmenlauf am 5. Juli haben sich bereits Vertreter einiger teilnehmenden Teams auf die leicht modifizierte Route begeben – als eine Art Erkundung. Anmeldungen sind noch bis zum 17. Juni möglich.









Mittwochabend im Seepark. Eine Handvoll Läufer joggt gemeinsam los. Dabei ist die Strecke nicht willkürlich gewählt, sondern identisch mit der Route, die beim Firmenlauf am 5. Juli zu bewältigen ist: Es geht durch Seepark, Bürgerpark und Kleingartenpark. Der Start ist an derselben Stelle wie im Vorjahr, neben dem Festplatz im Seepark. Doch der Zieleinlauf befindet sich nun auf der Uferpromenade, was beim Firmenlauf für noch mehr Zuschauer am Ziel sorgen dürfte. Die Streckenlänge bleibt gleich: Es müssen wieder fünf Kilometer bewältigt werden.