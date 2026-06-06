Für Bundestrainer Julian Nagelsmann war die Verletzung von Hoffnungsträger Lennart Karl und dessen WM-Aus ein Schock. Im Interview erklärt er, wie es zur Verletzung kam.
Chicago - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Lennart Karl nach dessen Aus für die Fußball-Weltmeisterschaft viel Zuspruch gegeben. "Er kann trotzdem super stolz auf sich sein, dass er überhaupt mit 18 Jahren die Chance hatte, eine WM zu spielen", sagte Nagelsmann im Sender RTL vor der WM-Generalprobe gegen den Co-Gastgeber USA in Chicago.