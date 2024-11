Vor Weihnachten: Besondere Türchen-Ideen für selbst gemachte Adventskalender

1 Viele Adventskalender-Überraschungen kann man mit wenigen Dingen zu Hause machen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/ThorstenF

Ein Glühwein-Gutschein, selbstgebrannte Mandeln oder persönliche Lieblingsbilder – wer seinen Adventskalender nicht nur mit Schokolade befüllen will, kann seinen Liebsten mit kreativen Ideen eine Freude machen. Wir geben zehn Türchen-Ideen.









Eine der schönsten Traditionen in der Vorweihnachtszeit ist das Türchenöffnen am Adventskalender. 24 Tage lang freut man sich darauf zu sehen, was sich hinter jedem Türchen verbirgt. Umso schöner ist es, wenn jedes der 24 kleinen Geschenke persönlich ausgewählt von seinem Partner oder einem Freund wurde.

Wer dieses Jahr seinen Liebsten einen Adventskalender selbst basteln möchte und noch auf der Suche nach kreativen Ideen ist, für diejenigen haben wir mit dem „Kreativ Point Kornbeck“ aus Konstanz zehn Türchen-Ideen zusammengestellt. Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Vor Weihnachten Adventskalender selber basteln – so einfach geht’s Die Adventszeit rückt näher und damit auch das Türchenöffnen im Dezember. Wer dieses Jahr einen besonderen Adventskalender verschenken möchte, kann seine Liebsten mit einem Selbstgebastelten überraschen. Wir geben Tipps. 1. Gutscheine für Winteraktivitäten Ob für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder für ein gemeinsames Erlebnis wie ein schöner langer Spaziergang oder ein Besuch im Schwimmbad – ein Gutschein in der kalten Jahreszeit bietet viele Optionen und begeistert die beschenkte Person mit Sicherheit. 2. Erinnerungsbilder Das Lieblingsbild mit der Person aus diesem Jahr oder einem bestimmten und besonderen Moment in einem schönen Bilderrahmen ist nicht nur ein schönes Geschenk, sondern auch eine persönliche Erinnerung. 3. Weihnachtliches Badesalz Ein heißes Bad nach einem kalten Spaziergang durch den Schwarzwald ist bei vielen Leuten fast schon ein Muss im Winter. Dazu ein selbst gemachtes Badesalz, das nach Weihnachten duftet, ist eine schöne Idee für ein Türchen-Geschenk. Ein Rezept dafür haben wir auf smarticular.net gefunden. 4. Rezeptideen Wie sieht es mit einem gemeinsamen Kochabend aus, für den sich ein leckeres Rezept hinter dem Türchen verbirgt? Hierfür bieten sich besonders gut Rezept-Ideen aus der Region und Saison an – etwa mit Zuckerrüben, Möhren oder Rosenkohl. Für Backfans sind auch Plätzchen-Rezepte eine schöne Idee, die man an einem freien Nachmittag zusammen backen kann. 5. Regionale Wurstwaren Neben den ganzen süßen Naschereien in der Weihnachtszeit tut sicher auch eine herzhafte Überraschung gut. Zum Beispiel, indem man in der Metzgerei seines Vertrauens eine leckere Stange Salami oder frischen Schinken besorgt. 6. Taschenwärmer Kalte Hände gehören zu der Jahreszeit dazu, vor allem bei Besuchen auf dem Weihnachtsmarkt können sich die Hände schnell wie Eiszapfen anfühlen. Wenn Handschuhe also nicht mehr ausreichend sind, kommen Taschenwärmer wie gerufen. Deshalb kann man der Person zwei der kleinen Kunststoffbeutel ins Türchen legen und an kalten Tagen für warme Hände sorgen. 7. Gebrannte Mandeln Für viele gehören frische, gebrannte Mandeln zum Weihnachtsmarkt dazu. Dabei können die mit Zucker überzogenen Steinkerne auch ganz einfach zu Hause selbst gemacht werden. Sie sind ein schönes Türchen-Geschenk für jeden, der sich in der Weihnachtszeit auf die Nascherei freut. Ein einfaches und schnelles Rezept haben wir auf gaumenfreundin.de entdeckt. 8. Eine kurze Weihnachtsgeschichte Ob ein Pixi-Buch für Kinder oder eine Kurzgeschichte ausgedruckt oder geschrieben auf Papier – eine schöne Wintergeschichte gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. 9. Selbstgemachte Teemischung Für jeden Teeliebhaber ist diese Idee genau das Richtige, um den Tag zu versüßen. Mit dem Duft von Zimt, Orangen und Vanille geht vielen Teefreunden das Herz auf. Deswegen bietet sich eine selbst gemachte Teemischung mit all den Gewürzen an, die die Person am liebsten mag. Eine leckere Idee für eine Mischung gibt es auf zuckersuesseaepfel.de. 10. Weihnachtssprüche Die Weihnachtszeit wird auch oft als Zeit der Besinnlichkeit bezeichnet. Deswegen bieten sich ein lustiger Spruch oder eine Weisheit als ein Türchen an.