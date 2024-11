24 Tage bis Weihnachten – 24 kleine Freuden. Wer dieses Jahr etwas Persönliches und Besonderes machen möchte, kann seiner Familie oder seinen Freunden auch einen Adventskalender selbst basteln und befüllen.

Gemeinsam mit dem Kreativ Point Kornbeck aus Konstanz haben wir zwei Bastel-Varianten herausgearbeitet, wie man auf einfache Art einen Adventskalender entwerfen kann.

Überraschung aus Brottüten

Für den Adventskalender benötigt man:

24 Brottüten (Vespertüten)

Paketschnur oder Wolle

Filz- oder anderen Stift

Holzstab oder Ast

So funktioniert es:

Zuerst werden die Brottüten mit Zahlen beschriftet. Anschließend werden die Tüten mit den Geschenken für die jeweiligen Tage befüllt und das offene Teil der Tüten zwei bis drei Mal gefaltet.

Anschließend wird ein Loch in die Tüten gemacht und die Schnur durch alle Löcher gezogen. Zuletzt wird die Schnur an den Ast gebunden, damit alle Tüten stabil hängen. Wer die Tüten nicht an einen Ast hängen möchte, kann sie alternativ in einen Korb oder in eine Schachtel stellen.

Briefumschläge statt Geschenkpapier

Für diesen Adventskalender braucht man:

24 Briefumschläge

Stift für Beschriftung

Eine längere Schnur

Eventuell Wäscheklammern

So geht’s:

Als Erstes werden die Briefumschläge nummeriert. Danach wird die Schnur an einem Fenster, einer Tür oder einer Wand befestigt.

Danach werden die Briefumschläge mit den kleinen Geschenken befüllt. Als letztes werden die Umschläge mit einer Wäscheklammer oder Büroklammern an die Schnur gehängt. Alternativ zur Schnur kann man die Briefumschläge in einen Karton stellen.

Optional kann der Adventskalender noch mit Glitzerstiften oder Aufklebern verziert werden.