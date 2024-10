Vor Wahlen: Indischer Politiker in Mumbai erschossen

1 Die Sicherheitsvorkehrungen für Baba Siddique waren erst vor wenigen Wochen erhöht worden. Foto: IMAGO/Hindustan Times/IMAGO/Hindustan Times

In Indien ist ein ein lokaler Abgeordneter und ehemaliger Minister im indischen Bundesstaat Maharashtra erschossen worden. Zwei Männer wurden festgenommen.









Ein hochrangiger indischer Politiker ist wenige Wochen vor wichtigen Wahlen in Mumbai erschossen worden. Der 66-jährige Baba Siddique sei am Samstag vor dem Büro seines Sohnes in der Millionenmetropole mehrmals in die Brust geschossen worden, berichteten indische Medien. Die „Hindustan Times“ berichtete, die Polizei habe zwei Verdächtige festgenommen und suche einen dritten.