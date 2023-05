Die Stuttgarter Kickers laden am Sonntag zum Frühshoppen aufs Frühlingsfest ein. Einige Fans sind verwundert – spielt der VfB am selben Tag doch zu Hause gegen Leverkusen.

Die Stuttgarter Kickers wollen am Sonntag den Aufstieg in die Regionalliga Südwest noch einmal ordentlich feiern. Um 11 Uhr hat der Verein aus Degerloch seine Fans zum Frühshoppen ins Göckelesmaier-Zelt auf dem Cannstatter Wasen eingeladen. In den einschlägigen Foren der Blauen sorgt dies für Verwunderung. Manch einer verglich das Vorhaben der Kickers gar mit einem Himmelfahrtskommando. Hintergrund ist das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen um 15.30 Uhr nur wenige Gehminuten entfernt vom Frühlingsfest.

„Haben lange diskutiert“

Kickers-Geschäftsführer Michael Becher weiß von der Konstellation, will aber dennoch die Veranstaltung mit Partner Dinkelacker-Schwaben Bräu wie geplant durchführen. „Wir haben das intern lange diskutiert und haben abgewogen. Am Ende stand für uns fest, dass wir mit unseren Fans dort unsere tolle Saison und die Meisterschaft feiern wollen“, so Becher. In einem Facebook-Post der Kickers hieß es zuvor mit ironischem Unterton: „Natürlich freuen wir uns, wenn Ihr Euer Kickers-Outfit im Bierzelt tragt. Damit Ihr Euch nicht verkühlt und wir die restliche Saison gemeinsam erleben können, empfehlen wir Euch jedoch dringlich, auf dem Anreise- und Heimweg sowie auf dem Wasengelände eine neutrale Jacke anzuziehen – auch aufgrund des Bundesligaspiels des VfB Stuttgart.“ Im Bierzelt selbst sei für die Sicherheit gesorgt, so Becher weiter. „Uns geht es auch nicht darum, irgendjemanden zu provozieren. Wir wollen einfach eine schöne Zeit mit unseren Fans verbringen“, ergänzt der Geschäftsführer. Dass im Zelt auch einige VfB-Fans feiern könnten, darauf habe der Verein keinen Einfluss.

Feier nach dem Großaspach-Spiel

Feiern wollen die Kickers derweil auch am Samstag. Nach dem Spiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach (Anpfiff 14 Uhr) wird der Elf von Trainer Mustafa Ünal die Meisterschale überreicht. Anschließend geht es vor dem Stadion weiter. „Es wird die Reste Freibier und Musik geben. Auch die Mannschaft wird sich noch einmal auf der Bühne zeigen“, sagt Becher. Die Blauen, die gegen Großaspach das 100. Saisontor erzielen wollen, hoffen auf eine große Kulisse – man rechnet mit 5000 bis 6000 Zuschauern.