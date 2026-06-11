Vor über 600 Zuschauern: FV Calw sichert sich mit Sieg in der Relegation den Klassenerhalt

Deutlich it 3:0 setzt sich der FV Calw gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein in der Relegation in Simmersfeld durch und hält damit die Klasse.
FV Calw – Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 3:0 (2:0). Der FV Calw bleibt in der Kreisliga A. In der in Simmersfeld ausgetragenen Relegation gegen den B-Liga-Vizemeister Spvgg Bad Teinach-Zavelstein behielt die Elf des Trainer-Duos Lorenzo Pucciarelli und Dominik Pedro klar mit 3:0 die Oberhand. Die Tore erzielten Dominik Pedro (15.), Mahmutkaan Uzun (45.+4) und Pascal Neumann (90.+2).