Vor über 600 Zuschauern: FV Calw sichert sich mit Sieg in der Relegation den Klassenerhalt

Deutlich it 3:0 setzt sich der FV Calw gegen die Spvgg Bad Teinach-Zavelstein in der Relegation in Simmersfeld durch und hält damit die Klasse.

FV Calw – Spvgg Bad Teinach-Zavelstein 3:0 (2:0). Der FV Calw bleibt in der Kreisliga A. In der in Simmersfeld ausgetragenen Relegation gegen den B-Liga-Vizemeister Spvgg Bad Teinach-Zavelstein behielt die Elf des Trainer-Duos Lorenzo Pucciarelli und Dominik Pedro klar mit 3:0 die Oberhand. Die Tore erzielten Dominik Pedro (15.), Mahmutkaan Uzun (45.+4) und Pascal Neumann (90.+2).

Über 600 Zuschauer Vor über 600 Zuschauern war der Sieg aufgrund der Qualität der Calwer Mannschaft und der Mehrzahl an Chancen verdient. Neben den drei Toren konnten die Hessestädter noch zwei Abseitstreffer und einen Lattenkracher verbuchen. Das Spiel hätte jedoch nochmals spannend werden können, wäre Fabian Padubrin in der 79. Minute bei einem platzierten Kopfball das nötige Spielglück hold gewesen.

Trotzdem stolz aufs Team

Jörg Schilling von der Spvgg Bad Teinach-Zavelstein fasste zusammen: „Der FV Calw wirkte abgeklärter und war kaltschnäuziger. Der Sieg ist verdient. Ich bin dennoch stolz auf meine Mannschaft, ihre Leistung heute und was sie in dieser Saison gezeigt hat. Kompliment auch an das Schiedsrichtergespann, deren Leistung war heute top.“

Lorenzo Pucciarelli vom FV Calw fand: „Ich war das ganze Spiel über sehr angespannt. Die TZ hat das ganz gut gemacht. Drei Spitzen und über außen. Man hat aber auch gesehen, dass wir die spielerisch und ballsichere Elf waren. Nach dem 2:0 hatte ich das Gefühl, dass wir das Ding in der Hand haben, aber wenn denen der Anschlusstreffer gelingt. hätte es noch eng werden können.“