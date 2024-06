1 Balingens neue „Nummer 1“ kommt vom FC 08 Villingen. Foto: ToBaur/ToBaur

Mit drei weiteren Neuzugängen startet die TSG Balingen kommenden Montag in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2024/2025. So kommt unter anderem ein neuer Akteur vom Oberligameister FC 08 Villingen. Auch die Termine für die Testspiele werden vom Verein bekannt gegeben.









Es geht wieder los: Etwas mehr als fünf Wochen nach dem letzten Pflichtspiel der Saison 2023/24 starten die Fußballer der TSG Balingen in die Vorbereitung. So findet am kommenden Montag auf dem Rasenplatz bei der Kreissporthalle der Trainingsauftakt statt – Übungsbeginn ist um 18.45 Uhr, Zuschauer und Fans sind willkommen. Dies teilt die TSG in einer Pressemitteilung mit.