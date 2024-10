Vor Südgipfel am Samstagabend: FC Bayern-Stars Müller und Neuer warnen vor dem VfB Stuttgart

Vor Südgipfel am Samstagabend

1 In der vergangenen Saison konnte der VfB Stuttgart in der MHP Arena den FC Bayern mit 3:1 besiegen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der FC Bayern ist nach dem letzten Duell mit dem VfB Stuttgart gewarnt. Manuel Neuer freut sich auf ehemalige Bayern-Spieler, Thomas Müller erwartet ein attraktives Spiel.









Fußball-Weltmeister Thomas Müller blickt mit Respekt auf Bayern Münchens kommenden Gegner im Topspiel der Bundesliga. „Die sind mittlerweile eine große Nummer in der Bundesliga“, sagte der 35-Jährige am Dienstag am Rande der Fahrzeugübergabe bei Audi über den VfB Stuttgart. „Ich würde auf uns setzten“, lautete dennoch die optimistische Prognose.