Vor Spiel in Dornstetten: SG Felldorf/Bierlingen klagt über verheerende Personalsituation

In der Bezirksliga Nordschwarzwald fährt die SG Felldorf/Bierlingen mit großen Personalsorgen nach Dornstetten.
Der 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nordschwarzwald bringt am Sonntag unter anderem das interessante Duell zwischen dem 14. der Tabelle dem Aufsteiger SG Dornstetten und dem Ranglistenneunten SG Felldorf/Bierlingen, der sich trotz einer positiven Bilanz von sieben Siegen, acht Unentschieden und sechs Niederlagen noch längst nicht mit den Planungen mit einer weiteren Bezirksligasaison beginnen kann, mit sich.