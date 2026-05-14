Vor Spiel gegen Hausen: SC Lahr muss zwei Abgänge zur neuen Saison verkraften

Wenn es am Samstag gegen Hausen drei Punkte gibt, ist der SCL wohl nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Im Vorfeld der Partie wurden zwei Abgänge bekannt.

Verbandsliga: SC Lahr - VfR Hausen (Samstag, 15.30 Uhr). Es braucht noch einen Sieg und dann müssten vielleicht die Urlaubspläne verschoben werden. Wenn der SC Lahr am Samstag Hausen besiegt und Rielasingen-Arlen und Auggen nicht dreifach punkten, wissen die Dammenmühlen-Kicker, dass die Saison über die Relegation in die Verlängerung gehen wird.

Sollten auch Auggen und Rielasingen-Arlen gewinnen, blieben immer noch sechs Punkte Vorsprung zwei Spieltage vor Schluss. Auch dann kann man sich beim SCL auf die Relegation bereits einstellen.

Ein Dreier gegen Hausen ist allerdings nicht für Lau zu haben, denn der kommende Gegner verfügt über sehr viel Qualität im Kader. Yannick Häringer spielte mit dem Bahlinger SC beispielsweise schon in der Regionalliga, Ergi Alihoxha war schon beim FC 08 Villingen am Ball und Maximilian Faller wurde in der Jugend des SC Freiburg ausgebildet. Das Hinspiel gewannen die Lahrer zwar, aber beim 4:3 machte es der VfR gerade kurz vor Schluss mit zwei Toren noch einmal richtig spannend.

Simon Lehmann zieht es zur neuen Saison nach Hohberg. Foto: SV Niederschopfheim

Neben dem Abgang von Simon Lehmann (siehe Info) ist derweil noch eine weitere Personalie beim SCL die Tage bekannt geworden. Larsen Naletilic wechselt zum BSV 07 Schwenningen. Dorthin war er 2024 vom Verbandsliga-Meister FC 08 Villingen II gewechselt. In bisher drei Jahren Verbandsliga erzielte der offensiv vielseitig einsetzbare Youngster für die Dammenmühlen-Kicker und Villingens Reserve 18 Ligatreffer.

Simon Lehmann wechselt zum SV Niederschopfheim

Vor dem Duell es SC Lahr gegen Hausen wurde ein weiterer Abgang an der Dammenmühle bekannt. Wie der SV Niederschopfheim mitteilt, schließt sich Simon Lehmann zu Hohbergern zur neuen Saison an. Der erfahrene Defensivspieler wechselt nach insgesamt elf Jahren beim SC Lahr zum SVN. Mit mehr als 100 Einsätzen in der Verbandsliga bringt der linke Außenverteidiger reichlich Erfahrung und Qualität mit nach Niederschopfheim. „Dank seines starken linken Fußes kann er sowohl in der Defensive als auch in offensiveren Rollen flexibel eingesetzt werden. Der SV Niederschopfheim gewinnt mit Simon Lehmann einen spielstarken und routinierten Neuzugang, der die Mannschaft sportlich wie menschlich bereichern soll“, so der SVN.