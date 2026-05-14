Vor Spiel gegen Hausen: SC Lahr muss zwei Abgänge zur neuen Saison verkraften

Wenn es am Samstag gegen Hausen drei Punkte gibt, ist der SCL wohl nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Im Vorfeld der Partie wurden zwei Abgänge bekannt.
Verbandsliga: SC Lahr - VfR Hausen (Samstag, 15.30 Uhr). Es braucht noch einen Sieg und dann müssten vielleicht die Urlaubspläne verschoben werden. Wenn der SC Lahr am Samstag Hausen besiegt und Rielasingen-Arlen und Auggen nicht dreifach punkten, wissen die Dammenmühlen-Kicker, dass die Saison über die Relegation in die Verlängerung gehen wird.