Vor seinem Auftritt in Lahr: Kabarettist Alfons im Interview

Alfons freut sich bereits auf seinen Auftritt im Parktheater.

Bekannt geworden ist „Alfons“ als

tollpatschiger wirkender Reporter für Shows wie

„Extra 3“. Mit „Jetzt noch deutscherer“ ist er am Samstag in Lahr zu Gast. Im LZ-Gespräch verrät der Deutsch-Franzose, warum er auf der Bühne nicht nur lustig sein will.











Mit orangefarbener Trainingsjacke, französischem Akzent und Puschelmikro wurde er bekannt: Als Alfons befragte der gebürtige Pariser Emmanuel Peterfalvi in leicht verplant wirkender Manier Menschen auf der Straße – und enthüllte Stereotype und Vorurteile. 2021 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für „herausragende Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität“. Vor seinem Auftritt in Lahr erklärt der 57-Jährige, warum er „Alfons – Jetzt noch deutscherer“ seit Jahren spielt, was das Schicksal seiner Großmutter im Dritten Reich mit seiner Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft zu tun hat und worauf er sich in Lahr freut.