Vor rund 600 Jahren: Als die Ettenheimer den Altdorfern das Wasser abgruben

Vor rund 600 Jahren veränderten die Ettenheimer den Verlauf des Ettenbachs und drehten ihren Nachbarn den Hahn zu. Das geht aus historischen Aufzeichnungen hervor.
Anlässlich der 50-jährigen Eingemeindung Altdorfs nach Ettenheim und dem ganzen Drumherum im Vorfeld dieses historischen Ereignisses stellt sich die Frage, woher diese jahrhundertelange Hassliebe zwischen „Beisrolern“ (Altdorfer) und „Schawänglern“ (Ettenheimer) rühren könnte. Warum die jungen Männer aus der Rohanstadt am Brünnelinsgraben „ibers Bängili hopse“ mussten, wenn sie einer jungen Hübschen aus der nördlichen Nachbargemeinde die Aufwartung machen wollten. Oder warum früher die Flurprozessionen der Altdorfer spätestens an der Gemarkungsgrenze zu Ettenheim kehrt machten. Und für die Narren war gegenseitiges „Gefrotzel“ bis in die jüngere Vergangenheit Jahr für Jahr ein „gefundenes Fressen“.