Vor rund 140 Gästen: Viazanka spielen in Lahr ein leidenschaftliches Konzert für die Ukraine-Hilfe

Die ukrainische Band ist im Schlachthof aufgetreten. Zuvor hatten bereits „Sonic Circus“ dem Publikum eingeheizt. Die Einnahmen des Konzerts gehen an die Ukraine-Hilfe.
Es gibt Konzertabende, bei denen die Musik für sich spricht, und es gibt Abende, an denen sie zu einer lauten, unüberhörbaren Botschaft wird. Der Samstagabend im Lahrer Schlachthof gehörte definitiv zur zweiten Kategorie. Die Lahrer Rockwerkstatt, der Schlachthof und der Verein Gemeinsam Europa hatten zu einem Benefizkonzert für die Ukraine geladen – und das Publikum folgte dem Ruf zahlreich: Mehr als 140 Zuschauer kamen, um ein Zeichen für Frieden, Freiheit und gegen Repression zu setzen.