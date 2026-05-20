Vor Relegation gegen Paderborn: Der Retter? Wolfsburgs Hoffnung heißt Hecking

Der VfL Wolfsburg geht als klarer Favorit in die beiden Relegationsspiele gegen Paderborn. Dass sich der Bundesligist in dieser Saison überhaupt noch retten kann, hat vor allem mit einem Namen zu tun.
Wolfsburg - Der Gegner heißt SC Paderborn und doch nicht Hannover 96: Und deshalb hat Dieter Hecking schon vor dem Beginn der Bundesliga-Relegation an diesem Donnerstag erst einmal durchgeatmet. Der Trainer des VfL Wolfsburg war auch mal Trainer und Spieler in Hannover. Sich ausgerechnet mit seinem Herzensverein um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga zu streiten: Das wollte Hecking sich gern ersparen.