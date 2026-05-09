Vor Regierungswechsel: Orban geht, Magyar kommt - Ungarn startet in die Systemwende

Die April-Wahl hat die politische Landschaft im Donauland grundlegend umgepflügt. Was wird Shooting-Star Peter Magyar mit seiner Übermacht anfangen? Und was wird aus dem Langzeit-Premier Viktor Orban?
Budapest - Mit der Wahl des politischen Senkrechtstarters Peter Magyar zum Ministerpräsidenten geht heute in Ungarn die 16-jährige Ära des Rechtspopulisten Viktor Orban zu Ende. Das im April gewählte Parlament wird der Tagesordnung zufolge in den Nachmittagsstunden den Chef der bürgerlichen Tisza-Partei ins höchste Regierungsamt wählen. Magyar wird anschließend den Amtseid ablegen und damit die Regierungsgeschäfte übernehmen. Nicht weniger als eine Systemwende kündigt sich in dem ostmitteleuropäischen EU-Land an.