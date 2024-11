1 Nun gibt es Gewissheit: Die zwei am Bodensee vermissten Segler sind tot. Foto: Raphael Rohner/CH-Media/swd/dpa

Die Bedingungen der «Regatta der Eisernen» auf dem Bodensee sind oft anspruchsvoll. Nun ist auf dem Weg zu der Wettfahrt ein Boot gekentert. Zwei Segler wurden vermisst. Nun gibt es Gewissheit.









Konstanz/Münsterlingen - Die zwei am Bodensee vermissten Segler sind tot. Die beiden Männer wurden am Samstagmittag vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden, wie die deutsche und schweizerische Polizei gemeinsam mitteilte. Die 38- und 39-jährigen Deutschen hätten nur noch tot geborgen werden können.