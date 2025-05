1 Der große Wunsch der VfB-Fans: Wir holen den Pokal (Symbolbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel Die Vorfreude auf das Pokal-Endspiel des VfB Stuttgart kennt in diesen Tagen kaum Grenzen. Einige VfB-Anhänger sind offenbar schon in Berlin unterwegs.







Link kopiert



Die Vorfreude bei den VfB-Fans auf das Pokalfinale ist riesig. Zwar steht am Wochenende noch die letzte Bundesligapartie in dieser Saison bei RB Leipzig an – der Fokus der Fans gilt aber schon jetzt dem möglichen Triumph am 24. Mai in Berlin.