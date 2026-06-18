Vor Parlamentswahl im Herbst: Netanjahu unter Druck – Iran-Krieg wird zum Bumerang

Netanjahu versprach einen Triumph, Kritiker sprechen von einer Niederlage. Wie der Iran-Krieg Israels Verhältnis zu den USA und Trumps Loyalität auf die Probe stellt.
Tel Aviv - Einen umfassenden Sieg über den Iran hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu seinem Volk in Aussicht gestellt. Die von ihm zu Kriegsbeginn formulierten Maximalziele waren die Beseitigung der iranischen Nuklear- und Raketenbedrohung sowie eine nachhaltige Schwächung - vielleicht sogar ein Sturz - der iranischen Führung.