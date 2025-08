Anzeige Hochdorfer Hopfenfest am 9. und 10. August

Im August verwandelt sich der Hof der Hochdorfer Kronenbrauerei seit einigen Jahren in eine Festmeile: Foodtrucks regen mit verschiedenen Leckereien den Appetit an, das Hochdorfer Bier fließt und hunderte Menschen genießen das bunte Rahmenprogramm sowie das gemütliche Beisammensein. Am kommenden Wochenende, 9. und 10. August, dürfen sich Besucher ein weiteres Mal auf zwei abwechslungsreiche Tage für Jung und Alt freuen.