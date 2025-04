Vor Match gegen SV Linx: SC Lahr will Erfolgsserie ausbauen

„Ungeschickt verhandelt“ CDU-Basis in Lahr kritisiert Friedrich Merz

An der CDU-Basis in Lahr ist am Dienstag die Stimmung gegenüber Friedrich Merz und der schwarz-roten Koalition kritisch. Die Parteimitglieder kreiden dem designierten Bundeskanzler einen Wortbruch im Wahlkampf und ungeschickte Verhandlungsführung mit der SPD an.