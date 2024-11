Vor Machtwechsel in den USA: Nato-Generalsekretär trifft sich in Florida mit Trump

Nato-Generalsekretär trifft sich in Florida mit Trump

Vor Machtwechsel in den USA

1 Als niederländischer Regierungschef traf Rutte Trump bereits häufiger. (Archivbild zur Illustration) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die zweite Amtszeit von Donald Trump wird in der Nato von vielen Alliierten mit Sorge gesehen. Schon vor dem Machtwechsel reist der Generalsekretär des Bündnisses zum Austausch mit ihm in die USA.









Palm Beach - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat in Florida den designierten US-Präsidenten Donald Trump getroffen. "Sie haben über eine Reihe globaler Sicherheitsthemen diskutiert, mit denen das Bündnis konfrontiert ist", sagte Nato-Sprecherin Farah Dakhlallah der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Zu Details machte sie keine Angaben. Sie ergänzte lediglich, dass das Treffen bereits am Freitag stattgefunden habe. Es war öffentlich nicht angekündigt worden.