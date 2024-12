Vor Machtwechsel in den USA: Abschiedstrip nach Italien: Biden besucht Papst im Januar

1 Kurz vor seinem Abschied aus dem Amt plant Joe Biden noch ein Treffen mit dem Papst - in Italien. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Am 20. Januar scheidet US-Präsident Joe Biden aus dem Amt. Ein paar Tage vorher plant er noch eine letzte offizielle Auslandsreise.









Washington - Der scheidende US-Präsident Joe Biden plant kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch einen letzten Auslandstrip und ein Treffen mit Papst Franziskus in Rom. Das Weiße Haus kündigte an, Biden werde vom 9. bis 12. Januar in die italienische Hauptstadt reisen. Am 10. Januar werde er dort eine Audienz beim Papst haben, um über Bemühungen für Frieden auf der Welt zu sprechen. Geplant seien außerdem Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.