Vor Länderspiel gegen Deutschland: Bosnien-Herzegowinas Nationalmannschaft macht einen Ausflug in den Europa-Park

Bosnien-Herzegowinas Nationalmannschaft macht einen Ausflug in den Europa-Park

1 Die Spieler, Trainer und das Funktionsteam der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas vor dem Eingang des Europa-Park. Foto: Europa-Park

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Samstag, 16. November, in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina. Das Gästeteam nutzte die Zeit vor dem Nations-League-Spiel nicht nur zum trainieren. Auch ein Freizeitpark-Besuch stand auf dem Plan. Hintergrund: Den Teamgeist verstärken.









Für die Fußball-Nationalspieler von Bosnien-Herzegowina gab es einen besonderen Ausflug: Nach einem harten Training, in Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Deutschland am Samstag in Freiburg im Europa-Park Stadion, überraschte das Trainerteam die Spieler mit dem Europa-Park-Besuch.