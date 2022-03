Anwalt meldet sich in Debatte um Zentralklinikum im Zollernalbkreis

1 Nächste Ausfahrt Firstäcker: Nahe Dürrwangen soll das künftige Zentralklinikum entstehen. Der Kreistag entscheidet am Montag über den Einstieg in die Vorplanung. Foto: Maier

Der Zollernalb-Kreistag entscheidet am Montag über den Einstieg in die Vorplanungen für das künftige Zentralklinikum. Nun meldet sich ein Anwalt namens einiger Anwohner und Grundstückseigentümer zu Wort.















Zollernalbkreis - Vor der Entscheidung des Kreistags am kommenden Montag zum Einstieg in die Vorplanungen für das neue Zentralklinikum am Standort Firstäcker nahe Dürrwangen melden sich nun einige Anlieger sowie die Familie Sellner als Grundstückseigentümerin dort zu Wort – genauer gesagt: deren Anwalt.

Volker Bettin von der Reutlinger Kanzlei Kroll & Partner bekräftigt in einem Schreiben, das unter anderem an Landrat Günther-Martin Pauli ging, die bisher schon von den Gegnern des Standorts Firstäcker genannten Argumente und kommt zu dem Schluss, dass das mit Blick auf das geplante Klinikum eingeleitete Bebauungsplanverfahren scheitern werde und deswegen der Einstieg in die Vorplanung, die mit rund zwölf Millionen Euro kalkuliert ist, "keine gesicherte" Grundlage habe und mithin die "Verschwendung von Haushaltsmitteln" bedeuten würde.

Das Areal Firstäcker befinde sich, so Bettin, im sogenannten Außenbereich und sei also nicht überbaubar. Zudem sei bezüglich des Standorts eine Alternativprüfung notwendig – und die Untersuchung vor der Entscheidung des Kreistags für Firstäcker im Dezember 2017 habe ergeben, dass das Areal Kelleregert nahe Weilstetten wesentlich besser geeignet sei.

Vertreter der Kreistags-Fraktionen reagierten auf das Schreiben fast unisono – und messen dem Schreiben keine besondere Bedeutung bei. So erklärt Helmut Reitemann (CDU) auf Anfrage, dass sich der Kreistag vor der mit großer Mehrheit getroffenen Entscheidung für Firstäcker 2017 intensiv mit den in Frage kommenden Standorten beschäftigt habe. Derzeit seien auch keine Belange erkennbar, die dem laufenden Bebauungsplanverfahren entgegenstünden. Das Regierungspräsidium Tübingen und der Regionalverband hätten dem Vorhaben bereits zugestimmt, die Barrieren der Raumordnung – etwa mit Blick auf den Grünzug – seien beseitigt.

Dietmar Foth (FDP) sagt, dass das Anwaltschreiben "keinerlei Gesichtspunkte" enthalte, die nicht schon lange bekannt und in die Abwägung mit einbezogen worden seien. Die geforderte Alternativprüfung seien sorgfältig bereits vorgenommen worden. "Auch für das Gebiet Kelleregert wären Änderungen im Regionalplan und Bebauungsplanverfahren notwendig, ebenso Grundstücksaufkäufe, welche keineswegs gesichert wären." Auch Foth meint, dass es mit Blick auf den Standort Firstäcker bislang keine Anhaltspunkte gebe, dass dieser nicht realisierbar sei. Würde man nun noch einmal den Standort ändern, würde das "den Weg zum Zentralklinikum, das für die stationäre ärztliche Versorgung der Menschen im Zollernalbkreis von herausragender Bedeutung ist, um Jahre zurückwerfen, wenn nicht vereiteln." Jede weitere Verzögerung koste Jahr für Jahr Millionen. Und, so Foth: "Wenn wir es nicht schaffen, sehr zeitnah ein Zentralklinikum am Standort Firstäcker zu verwirklichen, besteht die Gefahr, dass der Zollernalbkreis gar kein Klinikum mehr haben wird."

Namens der SPD-Fraktion im Kreistag erklärt Martin Frohme: "Die Einlassungen des Anwaltsbüros entsprechen den Darlegungen der Gegner des Standorts Firstäcker und stellen insofern keine neuen Erkenntnisse dar." Die SPD-Fraktion begrüße zumindest mehrheitlich den Einstieg in die Vorplanung im Gebiet Firstäcker. Diese sei dringend notwendig, der Standort sei als Grundlage für die Förderung beim Sozialministerium genannt worden. "Es darf bis zum avisierten Baubeschluss im Jahr 2024 nicht weitere Zeit verloren gehen", so Frohme.

Konrad Wiget sagt für die Grünen, dass es – wie bei jedem öffentlichen Bauprojekt – immer öfters direkt betroffene Bürger gebe, die sich dagegen entscheiden und oft aus privatem Interesse nicht mittragen wollen. Die Entscheidung für den Standort Firstäcker habe der Kreistag 2017 mehrheitlich getroffen.

Für die Freien Wähler erklärt Reinhold Schäfer, dass die Entscheidung für Firstäcker "im Rahmen einer gründlicher Abwägung getroffen" worden sei. Das Bebauungsplanverfahren sei auf einem guten Weg, um es zum Ende zu bringen, sei nun die Vorplanung notwendig. Den Vorwurf einer "Verschwendung von Steuergeldern" müsse sich das Gremium sicher nicht aussetzen.

Landrat Günther Martin Pauli betont, dass es im Bereich Firstäcker um einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehe. Das bedeute gerade nicht, dass erst dann eine Vorplanung entwickelt werden dürfe, wenn der Bebauungsplan fertig sei, sondern umgekehrt: Da der Bebauungsplan explizit für die Entwicklung des Zentralklinikums aufgestellt werde, seien Vorplanungen erforderlich, entlang denen die Planfestsetzungen festgesetzt werden. Die Auswirkungen auf Natur und Umwelt würden dabei ebenso wie die Interessen der Anlieger in die Abwägung einbezogen, so Pauli, und weiter: "Die im Schreiben des Anwaltsbüros angesprochene Anregungen und Bedenken wurden bereits bei der damaligen Standortentscheidung beleuchtet und berücksichtigt." Und: "Eine erneute Standortdiskussion würde die Realisierung des dringend notwendigen Projekts gravierend und unnötig verzögern."

Ganz anders dagegen Stefan Buck (KBV): Er sagte unserer Redaktion, er könne nachvollziehen, dass sich die Anwohner gegen die Planungen vor ihrer Haustür zur Wehr setzen – insbesondere die Grundstückseigentümerfamilie Sellner, die nicht zum Verkauf ihres Grund und Bodens bereit sei und um deren Gärtnerei herum das neue Klinikum gebaut würde. Buck bezeichnet dies als Versuch, Sellners "wegzuschickanieren". Er sei nicht gegen das Zentralklinikum, so Buck.